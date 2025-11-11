مفيش قواعد لإثيوبيا أو غيرها في البحر الأحمر.. أحمد موسى يرد بقوة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العلاقات المصرية العربية قوية للغاية، مشيرًا إلى انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "الموج الأحمر 8"، موضحًا أنه لن يتم السماح لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر بأن تُقيم قاعدة هناك، ولن تكون هناك قواعد لأي دولة غير الدول الست العربية المطلة على البحر الأحمر.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن موقف مصر من هذا الملف معروف علنًا، ولن يُسمح لأي دولة بإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، سواء كانت إثيوبيا أو غيرها، مؤكدًا أن إثيوبيا دولة حبيسة ولن يكون لها منفذ على البحر الأحمر.

وأضاف أحمد موسى ، أن إثيوبيا تعمل في مصالح الدول ضد السودان والصومال وجيبوتي، موضحًا أن العلاقات المصرية السعودية قوية جدًا، ودعا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تُبث على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الواقع على الأرض يختلف تمامًا عن تلك الشائعات.