مشهد إنسانى فى أسوان.. قاضٍ يساعد مسنة للإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب

شهدت لجنة مدرسة كيما الابتدائية بمحافظة أسوان موقف إنسانى تمثل فى مبادرة أحد القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2025 بمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها داخل اللجنة، حرصًا على تمكينها من ممارسة حقها الدستورى والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

فيما شهدت اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان إقبالاً متزايدًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر في أجواء وطنية مليئة بروح الحماس والانتماء.

وتزينت شوارع وميادين بألوان العلم المصرى ، بينما ردد المواطنون الأناشيد الوطنية أمام اللجان، في مشهد يعكس روح المشاركة والمسؤولية الوطنية لدى أبناء المدينة.

فيما حرص متواصل من ذوى الهمم للأدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فى أسوان ، حيث أنهم بعزيمة وإصرار يؤكدوا على مشاركتهم الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى .

مجلس النواب

وهناك مشاهد مضيئة متتالية تشهدها اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب حيث شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان مشهد إنسانى حيث حرصت إحدى السيدات من ذوى الهمم على الإدلاء بصوتها داخل لجنتها الانتخابية مما يؤكد على عزيمتها وإصرارها على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

واستقبلها القائمون على اللجنة الانتخابية من أفرد الشرطة بحفاوة، وقدموا لها المساعدة اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجنة، وسط أجواء من الاحترام والتقدير لإرادتها القوية في ممارسة حقها الدستورى .

تواصل سيدات أسوان الاقبال بكثافة على اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهن فى انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى .

وفى لفتة إنسانية تؤكد على الدور المجتمعى لجهاز الشرطة، قدمت عناصر الشرطة النسائية بأسوان المساعدة للسيدات والفتيات أثناء دخولهن إلى مقار لجان التصويت فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، خاصة لكبار السن وذوات الاحتياجات الخاصة.

وتم انتشار عناصر الشرطة النسائية أمام عدد من اللجان بمدينة أسوان والمدن التابعة لها، لتسهيل حركة الدخول والخروج، مع الحفاظ على الانضباط وتنظيم الصفوف، بما يضمن سير العملية الانتخابية فى أجواء من الهدوء والنظام.