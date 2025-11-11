درنكة والدير المحرق.. جولة ميدانية لـ رانيا هاشم في مسار العائلة المقدسة | الخميس

تقدم الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة من برنامج “البعد الرابع” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز” الخميس المقبل، عن مسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط.

وشملت زيارة دير السيدة العذراء في درنكة والدير المحرق، اللذين يُعدان من أهم المحطات التي باركتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في أرض مصر.

وخلال الجولة، سلط البرنامج الضوء على ما يمثله مسار العائلة المقدسة من قيمة دينية وسياحية عالمية، باعتباره رمزًا لتجلي البركة الإلهية على أرض مصر، التي اختارها الله ملاذًا آمنًا للسيد المسيح والسيدة العذراء.

وأكدت الإعلامية رانيا هاشم أن هذه الجولة تأتي ضمن رسالة البرنامج لإبراز خصوصية السياحة الدينية في مصر، وكيف فضل الله بها هذا الوطن عن سائر بلاد العالم، إذ جمع بين معالم الإيمان والتاريخ والحضارة.

كما شددت على أن مصر كانت وما زالت أرض التسامح والمحبة، تحترم وتقدر جميع الأديان السماوية، وتفتح ذراعيها دومًا لكل من يبحث عن السلام والإيمان على أرضها الطيبة.