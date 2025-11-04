تطوير منطقة مطرانية سمالوط للاستفادة سياحيا من مسار رحلة العائلة المقدسة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، إحدى أبرز المحطات التاريخية والأثرية والدينية ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك لبحث سبل تطوير المنطقة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها سياحيًا وتنمويًا، في ضوء اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات كبرى على طول المسار، لتنشيط السياحة وبما يسهم في زيادة أعداد السائحين.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير المنطقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحياء مسار العائلة المقدسة، باعتباره مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق التنمية السياحية والاقتصادية، وإبراز المكانة التاريخية والروحية الفريدة التي تتميز بها محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن منطقة جبل الطير تشهد طفرة تنموية شاملة في قطاعات الطرق والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية المحيطة بالموقع.

وأشار اللواء كدواني إلى متابعته المستمرة مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وفي مقدمتها المشروعات السياحية والأثرية، مؤكدًا أن المنيا تمتلك مقومات تاريخية وسياحية فريدة تؤهلها لتكون وجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف المحافظ أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة بالمناطق الواقعة على طول المسار، لما له من مردود اقتصادي واجتماعي من خلال تنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص عمل للشباب .

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد اللواء كدواني لقاءً مع وكيل مطرانية سمالوط ومسؤولي كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، حيث استمع إلى التحديات والرؤى والأفكار المطروحة التي من شأنها تعزيز دور مسار العائلة المقدسة سياحيًا وتنمويًا، وتحقيق المزيد من أوجه التنمية على طول المسار، فضلاً عن توثيق محطات العائلة المقدسة أثناء رحلتها داخل مصر.

كما وجه محافظ المنيا بإعداد دراسات جدوى للمشروعات السياحية والتنموية المقترحة، وتطوير المنطقة المحيطة تمهيدًا لرفعها وعرضها على الوزارة والجهات المعنية للاستفادة من الفرص في هذا المجال، مع العمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف هو إعطاء دفعة قوية لزيادة حجم السياحة الوافدة لزيارة نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة المنيا.