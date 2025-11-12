«الوطنية للانتخابات»: الوادي الجديد أول محافظة تغلق لجانها بانتخابات النواب 2025

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن بعض اللجان في كثير من الدوائر الانتخابية بـ14 محافظة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 ما زالت مستمرة في أعمال التصويت، حيث يتم تمكين جميع الناخبين الموجودين بجمعية الانتخاب من الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف احمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن محافظة الوادي الجديد كانت أول محافظة تُغلق جميع لجانها بعد الانتهاء من التصويت، حيث شهدت بعض اللجان كثافات كبيرة ونفاد بطاقات الاقتراع قبل أن يتم تزويدها ببطاقات إضافية وتمكين كل الناخبين من التصويت.

وأشار أحمد بنداري إلى أن غرفة العمليات تلقت عدة شكاوى خلال آخر ربع ساعة قبل انتهاء الموعد الرسمي للتصويت، بسبب كثافة الناخبين وخوف البعض من عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أحمد بنداري أن طبيعة المترشحين تختلف من دائرة لأخرى، مما يؤدي إلى تفاوت الإقبال بين الدوائر، مؤكدًا أن جميع الأرقام سيتم رصدها وتجميعها مع أصوات المقيمين بالخارج، وسيتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب يوم 18 نوفمبر وفق محاضر الفرز الرسمية.