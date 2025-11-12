قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

«NBA مصر» تُعلن آخر فرصة للاشتراك في دوري «Jr. NBA 2026» بهذا الموعد

برنامج Jr. NBA League
برنامج Jr. NBA League
محمد سمير

أعلن مكتب الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA مصر، بالشراكة مع Maven Developments، عن آخر فرصة للاشتراك في Jr. NBA League 2026، حيث يُقام اليوم الأخير للاختبارات والتقييم يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025 في نادي The Club بمدينة السادس من أكتوبر.

ويهدف برنامج Jr. NBA League إلى تطوير المواهب الناشئة في كرة السلة من خلال برنامج تدريبي يمتد على مدار ستة أشهر، ويُعد من أكبر المبادرات المخصصة لاكتشاف ورعاية المواهب في مصر.

ويتم تسجيل اللاعبين بشكل فردي قبل خضوعهم لتقييم مهاري شامل، ليُختار بعدها اللاعبون للانضمام إلى إحدى الفرق الثلاثين التابعة لرابطة الـNBA، بحيث يحصل كل لاعب على تجربة تحاكي أجواء البطولة الأمريكية من حيث التدريب والمنافسة.

ويتدرب اللاعبون ثلاث مرات أسبوعياً تحت إشراف مدربين معتمدين، ثم يشاركون في دوري كامل وصولاً إلى النهائيات التي تُقام بحضور أحد أساطير الـNBA.

ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من مواليد 2011 و2012 و2013، على أن يُشترط ألا يكون اللاعب مسجلاً حالياً في الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يكون الاشتراك مجانياً بالكامل بدعم من Maven Developments.

ودعت NBA مصر جميع المدارس وأولياء الأمور واللاعبين إلى اغتنام هذه الفرصة الأخيرة للانضمام إلى واحدة من أهم منصات تطوير المواهب الرياضية في مصر.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://www.jrnbaregistration.com/#/africa/registration/league-egypt/6668a46a1ac34bfb8b3b6c1ea446f7db

