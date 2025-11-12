الصين توسع الاقتراض باليوان خارجياً لتدويل العملة

تعهّد البنك المركزي الصيني بتعزيز التمويل باليوان من قبل كيانات أجنبية، مراهناً على انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع الطلب على العملة خارج البلاد كمحرّكين رئيسيين لتوسيع نطاق استخدامها عالمياً.

وأوضح بنك الشعب الصيني في تقريره السنوي الصادر في 30 أكتوبر، أن الصين سترسخ دور اليوان كعملة تمويل، معتبراً ذلك خطوة أساسية في مسار عولمة العملة. كما تعهّد بدعم استخدام مجموعة واسعة من أدوات التمويل، تشمل القروض باليوان، وسندات "الباندا"، والسندات الخارجية المقوّمة باليوان، وتمويل التجارة، بما يُسهّل على المؤسسات والشركات الأجنبية الوصول إلى العملة الصينية.

تنامي جاذبية اليوان عالمياً

يعكس التقرير إصرار بكين على تعزيز دور اليوان ضمن النظام النقدي العالمي، واستعدادها لضخ سيولة أكبر من العملة في الأسواق الخارجية، في مسعى لتوفير اليوان للمستخدمين حول العالم رغم القيود الصارمة التي تفرضها الصين على حركة رؤوس الأموال إلى الخارج.