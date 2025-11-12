قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
فن وثقافة

صرفت كل أجر المسلسل.. زينة تسخر من شخصيتها في ورد وشكولاته

زينة
زينة
منار نور

سخرت الفنانة زينه من نفسها بسبب احداث مسلسلها الجديد ورد وشكولاته عبر حسابها الشخصي فيس بوك.


وكتبت زينه عبر حسابها الشخصي فيس بوك :" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
صرفت كل أجري في المسلسل عند الدكتور.


مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. 

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

زينه ورد وشكولاته الفنانة زينه

الخطوط التركية

تركيا تعلن نتائج مالية قوية لطيرانها الوطنى رغم التحديات العالمية

الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

كندا وبريطانيا

كندا وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني قبل اجتماع وزراء خارجية السبع

بالصور

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

