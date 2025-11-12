صرفت كل أجر المسلسل.. زينة تسخر من شخصيتها في ورد وشكولاته

سخرت الفنانة زينه من نفسها بسبب احداث مسلسلها الجديد ورد وشكولاته عبر حسابها الشخصي فيس بوك.



وكتبت زينه عبر حسابها الشخصي فيس بوك :" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

صرفت كل أجري في المسلسل عند الدكتور.



مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.