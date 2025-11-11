قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

زينة مديرة كوافير تقع بين الحب والقيود الاجتماعية في بنات الباشا

زينه
زينه
قسم الفن

تترقب الفنانة زينة العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد "بنات الباشا" ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تنطلق غدًا الأربعاء 12 نوفمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 20 من نفس الشهر، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، ويقيم المهرجان للفيلم 3 عروض في قاعات سينما مختلفة.

تجسد زينة في فيلم "بنات الباشا" الذي تدور أحداثه بالكامل داخل صالون تجميل في مدينة طنطا، شخصية مديرة كوافير تعيش قصة حب مع صاحب المكان والذي يلعب دوره أحمد مجدي، إلا أن ضغوط المجتمع الذي تعيش فيه تدفعها للزواج من رجل تكرهه حفاظًا على مظهرها الاجتماعي وتعيش معه أسوأ أيام حياتها، لتدخل في دوامة من المعاناة النفسية والاجتماعية.

الفيلم مأخوذ عن رواية "بنات الباشا" للكاتبة نورا ناجي، ويركّز على البطولة النسائية من خلال مناقشة عدد من قضايا المرأة في المجتمع، إذ يرصد حكايات مجموعة من السيدات العاملات في مركز تجميل، يتقاطع مصيرهن وسط قصص عن القهر، والمرض، والموت، والحب، والخيانة، في مجتمع يفتقر للرحمة والإنسانية.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب زينة كل من أحمد مجدي، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، وهو من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ومديرة التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، ومصممة الملابس منية فتح الباب، والمونتاج لداليا الناصر.

يُعرض فيلم "بنات الباشا" للمرة الأولى يوم الأربعاء 18 نوفمبر في الساعة التاسعة مساءً بدار الأوبرا المصرية، كما يُعاد عرضه مرة ثانية في سينما الزمالك يوم الخميس 19 نوفمبر في الواحدة ظهرًا، بينما يكون العرض الثالث يوم الجمعة في إحدى دور العرض الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن زينة يعرض لها حالياً مسلسل "ورد وشوكولاتة" الذي يجمعها بالفنان محمد فراج ويشارك في بطولته كلٌّ من: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

زينة بنات الباشا مهرجان القاهرة

