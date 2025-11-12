الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من مكاسب هونج كونج

سجلت معظم الأسهم الآسيوية ارتفاعًا في تداولات اليوم الأربعاء، بقيادة الأسهم المدرجة في بورصة هونج كونج التي شهدت ارتدادًا قويًا بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا المحلية، فيما كبّدت خسائر مجموعة "سوفت بنك" مؤشر نيكي الياباني بعض الضغوط بعد إعلانها بيع كامل حصتها في شركة "إنفيديا".



كان مؤشر "هانج سنج" من أبرز الرابحين في آسيا، إذ ارتفع بنسبة 1% خلال التعاملات الصباحية، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية حيث قفز مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 5.8%،



كما صعد سهم شركة شاومي Xiaomi Corp بنسبة 3.8%، بعد أن أظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن طراز "YU7" من "شاومي" تفوق على "تسلا موديل Y" للمرة الأولى في أكتوبر الماضي؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وسجلت الشركة مبيعات إجمالية بلغت 48,654 سيارة كهربائية في أكتوبر، منها 33,662 من طراز YU7، متجاوزة مبيعات "تسلا" في الصين البالغة 26,006 سيارة.



ودفعت مكاسب الأربعاء مؤشر هانج سنج إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، ليقترب مجددًا من قمم أوائل أكتوبر.



وفي المقابل، تحركت مؤشرات الصين، مثل "شنجهاي شنتشن CSI 300" و"شنجهاي المركب"، في نطاق مستقر إلى منخفض طفيف، وسط ضغوط معنوية ناتجة عن تقارير تفيد بأن بكين تستعد لتقييد وصول الجيش الأمريكي إلى المعادن النادرة الصينية.



وظل مؤشر نيكي 225 الياباني شبه مستقر، إذ عوّضت مكاسب الأسهم الدورية وصعود "سوني كورب" تراجع أسهم مجموعة "سوفت بنك".



وانخفض سهم "سوفت بنك" بما يصل إلى 10%، ليكون أكبر عبء على المؤشر، بعد إعلان الشركة بيع كامل حصتها في "إنفيديا" البالغة 31.2 مليون سهم مقابل 5.8 مليار دولار في أكتوبر.



ورغم إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الثاني تفوقت على التوقعات بفضل مكاسبها من استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن عملية البيع طغت على الأداء المالي الإيجابي.



وفي المقابل، ارتفع سهم "سوني" بنحو 3% بعد إعلانها نتائج فصلية قوية وتحديث توجيهاتها السنوية صعودًا؛ وساهمت قوة الأسهم الدورية في ارتفاع مؤشر "توبكس" الياباني بنسبة 1%.



كانت الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقًا إيجابية في مجملها، وإن بقيت المكاسب محدودة بسبب استمرار الحذر حيال الاقتصاد الأمريكي ومسار أسعار الفائدة، فقد ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.8%، مدعومًا بأسهم القطاعات الدورية رغم تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق.



كما زاد مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%.



أما العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي، فانخفضت بنسبة 0.2%، في حركة تصحيحية بعد ثلاثة أيام من المكاسب المتتالية.