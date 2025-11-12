قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: طريق الله واحد ومن يبتعد عنه يقع في الحيرة والضلال
مصر تعزي تركيا في ضحايا الطائرة العسكرية
خط أحمر.. الرئيس الفرنسي يحذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية
قرية كاملة تتحول إلى رماد.. المستوطنون يواصلون إحراق الضفة الغربية
خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من مكاسب هونج كونج

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

 سجلت معظم الأسهم الآسيوية ارتفاعًا في تداولات اليوم الأربعاء، بقيادة الأسهم المدرجة في بورصة هونج كونج التي شهدت ارتدادًا قويًا بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا المحلية، فيما كبّدت خسائر مجموعة "سوفت بنك" مؤشر نيكي الياباني بعض الضغوط بعد إعلانها بيع كامل حصتها في شركة "إنفيديا".


كان مؤشر "هانج سنج" من أبرز الرابحين في آسيا، إذ ارتفع بنسبة 1% خلال التعاملات الصباحية، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية حيث قفز مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 5.8%،


كما صعد سهم شركة شاومي Xiaomi Corp بنسبة 3.8%، بعد أن أظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن طراز "YU7" من "شاومي" تفوق على "تسلا موديل Y" للمرة الأولى في أكتوبر الماضي؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وسجلت الشركة مبيعات إجمالية بلغت 48,654 سيارة كهربائية في أكتوبر، منها 33,662 من طراز YU7، متجاوزة مبيعات "تسلا" في الصين البالغة 26,006 سيارة.


ودفعت مكاسب الأربعاء مؤشر هانج سنج إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، ليقترب مجددًا من قمم أوائل أكتوبر.


وفي المقابل، تحركت مؤشرات الصين، مثل "شنجهاي شنتشن CSI 300" و"شنجهاي المركب"، في نطاق مستقر إلى منخفض طفيف، وسط ضغوط معنوية ناتجة عن تقارير تفيد بأن بكين تستعد لتقييد وصول الجيش الأمريكي إلى المعادن النادرة الصينية.


وظل مؤشر نيكي 225 الياباني شبه مستقر، إذ عوّضت مكاسب الأسهم الدورية وصعود "سوني كورب" تراجع أسهم مجموعة "سوفت بنك".


وانخفض سهم "سوفت بنك" بما يصل إلى 10%، ليكون أكبر عبء على المؤشر، بعد إعلان الشركة بيع كامل حصتها في "إنفيديا" البالغة 31.2 مليون سهم مقابل 5.8 مليار دولار في أكتوبر.


ورغم إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الثاني تفوقت على التوقعات بفضل مكاسبها من استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن عملية البيع طغت على الأداء المالي الإيجابي.


وفي المقابل، ارتفع سهم "سوني" بنحو 3% بعد إعلانها نتائج فصلية قوية وتحديث توجيهاتها السنوية صعودًا؛ وساهمت قوة الأسهم الدورية في ارتفاع مؤشر "توبكس" الياباني بنسبة 1%.


كانت الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقًا إيجابية في مجملها، وإن بقيت المكاسب محدودة بسبب استمرار الحذر حيال الاقتصاد الأمريكي ومسار أسعار الفائدة، فقد ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.8%، مدعومًا بأسهم القطاعات الدورية رغم تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق.


كما زاد مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.3%.


أما العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي، فانخفضت بنسبة 0.2%، في حركة تصحيحية بعد ثلاثة أيام من المكاسب المتتالية.

الأسهم الآسيوية بورصة هونج كونج صعود أسهم التكنولوجيا المحلية خسائر مجموعة سوفت بنك مؤشر نيكي الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

«الوطنية للانتخابات»: الوادي الجديد أول محافظة تغلق لجانها بانتخابات النواب 2025

المتحف المصري الكبير

رئيس المتحف المصري الكبير: ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد لضمان تجربة منظمة للزوار

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

مصطفى الفقي: الانتخابات الحالية تتميز بالحيوية والاهتمام بشكل غير تقليدي

بالصور

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد