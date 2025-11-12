قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تنمروا على الطفل «جان رامز».. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون

الطفل جان رامز
الطفل جان رامز
معتز الخصوصي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل " جان رامز " والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان الطفل جان رامز تعرّض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على فيسبوك بعدما نشر صورة من أحد أعماله تعليقا على تعطيل الدراسة ليفاجأ بتعليقات سلبية ضده تضمنت سخرية وألفاظًا نابية وتحريض على إيذائه، فضلًا عن نشر شائعات عن وفاته مما دفع أسرته الى تقديم بلاغ ضد المتنمرين عليه.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

محكمة القاهرة الاقتصادية المتهمين مواقع التواصل الاجتماعي جان رامز تعطيل الدراسة

