حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أسيوط تفتح أبوابها للعالم.. استقبال أول وفد سياحي يصل المحافظة على متن الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً رفيع المستوى على متن الرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة، ضمن أولى ثمار المبادرة التي أطلقتها المحافظة مؤخراً لتشغيل خط طيران داخلي يربط العاصمة بأسيوط، بهدف دعم القطاع السياحي والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام حركة الزوار إلى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، في خطوة تجسد الرؤية المصرية نحو تنشيط السياحة الدينية وتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

حيث ضم الوفد نخبة من قيادات الطائفة الإنجيلية بالنيابة عن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى جانب مجموعة من أساتذة وطلاب المعهد العالي للدراسات النوعية بأكاديمية المستقبل، في زيارة رسمية للتعرف على المقومات التاريخية والروحية الفريدة للمحافظة.

السياحة أحد محركات التنمية المستدامة

وكان في استقبال الوفد بمطار أسيوط الدولي، قيادات من إدارة السياحة والتعاون الدولي بالمحافظة، حيث وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للرحلة، تأكيداً على التزام المحافظة بتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى جعل السياحة أحد محركات التنمية المستدامة في الصعيد.

زيارة دير الأمير تادرس الشطبي المعلق بجبل منفلوط

استهل الوفد جولته بزيارة دير الأمير تادرس الشطبي المعلق بجبل منفلوط، حيث كان في استقبالهم الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، الذي عبر عن تقديره لجهود المحافظ في تطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الدينية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لراحة الزائرين، وأشاد الوفد بالتنظيم الراقي للرحلة الجوية والخدمات المجانية المقدمة على متن الطائرة، معتبرين التجربة نقلة نوعية في السياحة الداخلية الدينية في مصر.

شملت الزيارة أيضًا دير الشهيد مارمينا العجائبي بجبل أبنوب، حيث قدم الرهبان شرحاً تفصيلياً حول القيمة الأثرية والروحية للدير، الذي يعد من أهم المواقع المسيحية في الشرق الأوسط، لما يحتويه من كنائس وأبراج أثرية فريدة، وأكد أعضاء الوفد أن أسيوط تملك من المقومات ما يجعلها وجهة عالمية للباحثين عن الروحانية والتاريخ في آن واحد.

وفي محطة بالغة الأهمية ضمن الزيارة، التقى الوفد في دير المحرق بالقوصية مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا رابخورست، التي كانت تزور الدير في إطار اهتمامها بمسار العائلة المقدسة كمشروع تراثي عالمي.

وخلال اللقاء، أشادت السفيرة بجهود محافظة أسيوط في تحقيق طفرة تنموية شاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات السياحية، والمشروعات البيئية والثقافية، مؤكدة أن ما تشهده المحافظة من تطور يعكس صورة إيجابية عن مصر الحديثة القادرة على الجمع بين التاريخ والتنمية.

كما أثنت رابخورست على التعاون المثمر بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الأوروبيين في دعم المبادرات التي تعزز السياحة المستدامة والحفاظ على التراث الديني، معتبرة أن أسيوط تمثل نموذجًا حقيقيًا لما يمكن أن تقدمه المحافظات المصرية للعالم من تجربة فريدة في السياحة الروحية.

اختتم الوفد جولته بزيارة دير السيدة العذراء بدرنكة، أحد أبرز معالم مسار العائلة المقدسة في العالم، حيث كان في استقبالهم لفيف من الرهبان والآباء الذين قدموا شرحاً لتاريخ الدير وأهميته الأثرية والدينية، وقد عبر الوفد عن إعجابهم الشديد بما لمسوه من تطوير وتنسيق وتنظيم ميداني، مؤكدين أن أسيوط باتت بالفعل "عاصمة السياحة الدينية في مصر".

تعد هذه الزيارة واحدة من ثمار الخطوة الطموحة التي أطلقتها المحافظة بتدشين الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط، والتي أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والزائرين، ووفرت جسرًا سريعًا للوصول إلى الكنوز الروحية والتاريخية في قلب الصعيد، وتؤكد هذه التحركات أن أسيوط تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى مقصد عالمي للسياحة الدينية، ومركز تنموي متكامل يحتضن التاريخ العريق بروح المستقبل.

وفي ختام الزيارة، حرص اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على توديع أعضاء الوفد السياحي بمطار أسيوط الدولي، معربًا عن سعادته بنجاح الرحلة وما شهدته من أجواء ترحيبية مميزة، متمنيًا لهم رحلة عودة سعيدة، ومؤكدًا أن المحافظة تفتح ذراعيها دائمًا لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم.

