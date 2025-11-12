المرأة بحاجة للحصول على حضن أربع مرات يوميًا.. استشاري صحة يوضح

رد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية على سؤال " في اليوم العالمي لـ السنجل هل المتزوجين أم العزاب أكثر سعادة "وقال إن هناك فروق فردية في هذه القصة، فبعض الأشخاص تحب العيش بمفرده، وهو في هذه الحالة يكون الفرد ملك حالة.

وأوضح أن هناك دراسة حديثة تمت بـ 2025 كشفت أن السيدات أقل رغبة في الحصول على شريك الحياة، لآن السيدت أصبحت تعمل وتحصل على الأموال، وأنها عندما تعيش بفردها تشعر بالسعادة.

وأضاف استشاري الصحة النفسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب وعبيدة أمير، أن اليوم العالمي لـ السنجل بدأ في الصين عام 93 لكن بعد العلم أن عدم الزواج يسبب أضرار صحية، عملوا على أن يكون هذا اليوم باب لزيادة الزواج.

وأشار إلى أن الشخص غير المتزوج يعاني من العزلة، وبعض المشكلات منها عدم تحمل المسؤولية، وأن هذا الشخص يكون بعيد عن العلاقات الاجتماعية، وأنه بعد مرور الوقت يصاب ببعض المشكلات الصحية.

ولفت إلى أن الشخص العازب يعني من مشكلات صحية ويصاب بـ التوتر والقلق، يصاب بتساقط الشعر والشيب قبل المتزوج، فسقوط الشعر لدي العازب يكون أكثر من المتزوج.

المرأة بحاجة للحصول على حضن أربع مرات يوميًا

وأوضح أن الشخص المتزوج أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب عن العازب بنسبة 40%، كما أن المرأة بحاجة للحصول على حضن أربع مرات يوميًا.



