مجدي بدران: حضن الأم يرفع المناعة ويدفئ المولود أكثر من أي حضانة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن حضن الأم يعد الحضانة الطبيعية الأولى للطفل، مشيرًا إلى أن التواصل الجسدي بين الأم ورضيعها يساهم بشكل مباشر في رفع مناعته وتحسين صحته النفسية والجسدية.

وقال بدران خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: "لو سمحتي، انتي بترضعي؟ سيبي المحمول لحد ما تخلصي، لأني عاوزها تدفي الواد، لو هي حضنت ابنها وسابت المحمول اللي في إيديها، هتدفي الواد، أول حاجة بتعملها الحضانة إنها تدفي الطفل، لكن حضن الأم مش بس تدفئة، ده كمان حضن بيرفع المناعة".

الحياة وسبب الغذاء

وأوضح أن الدول الفقيرة التي لا تتوفر بها حضّانات طبية تعتمد على "الدفء الطبيعي" للأم بعد الولادة، قائلاً: "لما الطفل يتولد في مكان فقير مافهوش حضانة، بيلفوه في بشكير ويحطوه على صدر أمه، خلال أسبوع بيبقى الطفل دافئ، بيرضع، وبينام وهو حاسس بالأمان، بيعرف إن الحضن الدافي ده هو الحياة وسبب الغذاء".

وأضاف الدكتور بدران موجهاً نصيحة للأمهات: "سيبوا الموبايلات وغازوا أولادكم بصريًا، كل حضن بيعلي المناعة، والحضن ده هرمون".

الاهتمام بالرضاعة الطبيعية

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاهتمام بالرضاعة الطبيعية والاحتضان المباشر بين الأم وطفلها يمثلان حجر الأساس في بناء المناعة القوية والنمو الصحي المتكامل للأطفال.