بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
توك شو

مجدي بدران: حضن الأم يرفع المناعة ويدفئ المولود أكثر من أي حضانة

الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران
محمد البدوي

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن حضن الأم يعد الحضانة الطبيعية الأولى للطفل، مشيرًا إلى أن التواصل الجسدي بين الأم ورضيعها يساهم بشكل مباشر في رفع مناعته وتحسين صحته النفسية والجسدية.

وقال بدران خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: "لو سمحتي، انتي بترضعي؟ سيبي المحمول لحد ما تخلصي، لأني عاوزها تدفي الواد، لو هي حضنت ابنها وسابت المحمول اللي في إيديها، هتدفي الواد، أول حاجة بتعملها الحضانة إنها تدفي الطفل، لكن حضن الأم مش بس تدفئة، ده كمان حضن بيرفع المناعة".

الحياة وسبب الغذاء

وأوضح أن الدول الفقيرة التي لا تتوفر بها حضّانات طبية تعتمد على "الدفء الطبيعي" للأم بعد الولادة، قائلاً: "لما الطفل يتولد في مكان فقير مافهوش حضانة، بيلفوه في بشكير ويحطوه على صدر أمه، خلال أسبوع بيبقى الطفل دافئ، بيرضع، وبينام وهو حاسس بالأمان، بيعرف إن الحضن الدافي ده هو الحياة وسبب الغذاء".

وأضاف الدكتور بدران موجهاً نصيحة للأمهات: "سيبوا الموبايلات وغازوا أولادكم بصريًا، كل حضن بيعلي المناعة، والحضن ده هرمون".

الاهتمام بالرضاعة الطبيعية 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاهتمام بالرضاعة الطبيعية والاحتضان المباشر بين الأم وطفلها يمثلان حجر الأساس في بناء المناعة القوية والنمو الصحي المتكامل للأطفال.

