تعاون مصري–بريطاني لدعم البرامج التدريبية وتطوير آليات التفتيش الغذائي

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة وفدًا تجاريًا رفيع المستوى من المملكة المتحدة، برئاسة روب لالي، رئيس قطاع إفريقيا والعلاقات الاقتصادية والتجارية بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات سلامة الغذاء والتجارة، واستعراض أوجه التعاون القائم، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق البريطانية، وكذلك آلية تسجيل المنتجات والقوائم البيضاء للمنتجات الغذائية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب الفني، خاصة في مجالات مراقبة الأسواق وتطبيق نظم سلامة الغذاء الحديثة، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في تطوير الكوادر الفنية ورفع كفاءتها بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق المحلية وتحسين منظومة التفتيش والرقابة الغذائية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية والعلمية مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء ورفع جودة المنتجات المصرية وحماية صحة المستهلك.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، لوضع آليات عملية لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز التكامل في الملفات ذات الاهتمام المشترك.