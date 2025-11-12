عبد الغفار: مصر تقدمت بـ 6 مذكرات لأمراض مختلفة ووافقت عليها الصحة العالمية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن زيادة متوسط العمر الصحي المتوقع هدف كل المنظومات الصحية علي مستوي العالم.

وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “ مصر حصلت على العديد من الجوائز فى العمل المتميز على مستوي الأمم المتحدة فى التصدي للأمراض الغير سارية والأمراض المزمنة، والوقاية من السمنة فى أطفال المدارس، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، وقبول منظمة الصحة العالمي لمقترح مصر أن تكون الأمراض النادرة ضمن الأوليات الصحية العالمية بقيادة مصر”.

وتابع: “مصر تقدمت بـ6 مذكرات لأمراض مختلفة وتم التوافق عليها من خلال المنظمة الصحة العالمية، وأيضا تم القضاء على الملاريا التي تؤرق كثير من الدول الأوروبية والشهادات الدولية”.

وأشار إلى أن كثيرا من المعرفة والخبرات وبناء القدرات الصحية التي يمكن من خلالها نقل هذه المعرفة الصحية والتدريب مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وعندما نستضيف هذه الخبرات ، حتي يكون هناك نقل حقيقي للخبرات مع حرص الدولة المصري التواجد على المتسوي الإفريقي والعربي والعالمي”.