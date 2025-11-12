تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية

يفضّل الكثير من المواطنين السفر بالقطارات عبر خطوط السكة الحديد لما توفره من راحة وأمان ودقة في المواعيد، وقد حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد للقطارات المكيفة والعادية (الروسية)، والتي تتطلب الحجز المسبق قبل استقلالها، وسنذكر خلال السطور التالية قائمة تفصيلية بمواعيد القطارات العاملة على خطي القاهرة – الإسكندرية والإسكندرية – القاهرة.

أولاً: مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة – الإسكندرية)

قطار رقم 119 (تهوية): قيام الساعة 5:00 صباحًا

قطار رقم 903 (مكيف): قيام الساعة 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 (تهوية): قيام الساعة 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 تحيا مصر: قيام الساعة 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة): قيام الساعة 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 (تالجو): قيام الساعة 8:00 صباحًا

قطار رقم 901 (مكيف): قيام الساعة 8:10 صباحًا

قطار رقم 905 (VIP مباشر): قيام الساعة 9:00 صباحًا

قطار رقم 911 (مكيف): قيام الساعة 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 تحيا مصر مباشر: قيام الساعة 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 (مكيف): قيام الساعة 12:00 ظهرًا

قطار رقم 919 (مكيف): قيام الساعة 14:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 (تالجو): قيام الساعة 14:00 ظهرًا

قطار رقم 917 (VIP مباشر): قيام الساعة 15:00 ظهرًا

قطار رقم 915 (مكيف): قيام الساعة 15:10 عصرًا

قطار رقم 21 (تهوية): قيام الساعة 15:25 عصرًا

قطار رقم 1203 (تهوية): قيام الساعة 13:25 ظهرًا

قطار رقم 923 (مكيف): قيام الساعة 16:00 مساءً

قطار رقم 23 (تهوية): قيام الساعة 16:30 مساءً

قطار رقم 925 (مكيف): قيام الساعة 18:15 مساءً

قطار رقم 921 (مكيف): قيام الساعة 18:00 مساءً

قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة): قيام الساعة 17:00 مساءً

قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة): قيام الساعة 19:10 مساءً

قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة من المنصورة): قيام الساعة 19:15 مساءً

قطار رقم 931 (مكيف): قيام الساعة 20:15 مساءً

قطار رقم 31 (مكيف): قيام الساعة 20:30 مساءً

قطار رقم 934 (مكيف – الإسكندرية/الأقصر): قيام الساعة 22:15 مساءً

ثانياً: مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية – القاهرة)