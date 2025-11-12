محافظ أسيوط: تنفيذ برنامج توعوي لمزارعي القمح بالبداري

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أهمية الدور التوعوي والإرشادي للمزارعين في القرى والنجوع، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع المستوى المعيشي للأهالي، من خلال المتابعة الدقيقة والدعم الفني المستمر للمحاصيل الزراعية، خاصة مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأوضح محافظ أسيوط -بحسب بيان عن المحافظة اليوم/الأربعاء/- أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، نفذت برنامجًا توعويًا متكاملًا للمزارعين بعنوان "المكافحة المتكاملة لأهم الآفات والأمراض والحشائش بمحصول القمح"، وذلك ضمن أنشطة الدعم الفني للزراعة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أولى فعاليات البرنامج بمقر الإدارة الزراعية بمركز البداري، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، وبإشراف مدير الإدارة الزراعية بالبداري المهندس أحمد جمال مكي.



وتناولت الندوة استعراض أبرز الآفات والأمراض والحشائش التي تصيب محصول القمح وطرق مكافحتها، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وطرق الرش السليمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء عملية الرش، وشراء المبيدات من مصادر موثوقة أو من مديرية الزراعة، والالتزام بفترة الأمان قبل الحصاد.



وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنظيم المزيد من الندوات والبرامج التوعوية لرفع كفاءة المزارعين ونشر الوعي الزراعي، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتشجيعًا على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم جهود الدولة نحو الزراعة المستدامة.