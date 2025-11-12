قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ برنامج توعوي لمزارعي القمح بالبداري

برنامج توعوي لمزارعي القمح بالبداري
برنامج توعوي لمزارعي القمح بالبداري
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أهمية الدور التوعوي والإرشادي للمزارعين في القرى والنجوع، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع المستوى المعيشي للأهالي، من خلال المتابعة الدقيقة والدعم الفني المستمر للمحاصيل الزراعية، خاصة مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأوضح محافظ أسيوط -بحسب بيان عن المحافظة اليوم/الأربعاء/- أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، نفذت برنامجًا توعويًا متكاملًا للمزارعين بعنوان "المكافحة المتكاملة لأهم الآفات والأمراض والحشائش بمحصول القمح"، وذلك ضمن أنشطة الدعم الفني للزراعة.


وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أولى فعاليات البرنامج بمقر الإدارة الزراعية بمركز البداري، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي، وبإشراف مدير الإدارة الزراعية بالبداري المهندس أحمد جمال مكي.


وتناولت الندوة استعراض أبرز الآفات والأمراض والحشائش التي تصيب محصول القمح وطرق مكافحتها، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وطرق الرش السليمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء عملية الرش، وشراء المبيدات من مصادر موثوقة أو من مديرية الزراعة، والالتزام بفترة الأمان قبل الحصاد.


وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنظيم المزيد من الندوات والبرامج التوعوية لرفع كفاءة المزارعين ونشر الوعي الزراعي، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتشجيعًا على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم جهود الدولة نحو الزراعة المستدامة.

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر الدور التوعوي والإرشادي للمزارعين التنمية الزراعية المستدامة الدعم الفني المستمر للمحاصيل الزراعية رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

ناصر منسي

عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي

القادسية السعودي

القادسية يطالب بإعادة نهائي السوبر السعودي.. ومواجهة النصر

يوسف بدوي

يوسف بدوي: فخور بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه.. والدهراوي: جاهزون لتقديم نسخة تاريخية

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد