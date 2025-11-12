قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل طاجن البامية باللحمة.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

المكونات:

500 جرام بامية (مغسولة ومجففة)

500 جرام لحم مكعبات (يفضل بتلو أو ضأن)

2 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مهروس

2 حبة طماطم كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

نصف كوب مرق لحم أو ماء

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

ربع ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

ربع كوب زيت نباتي أو سمنة

عصير ليمونة (اختياري)

طريقة التحضير:

تحمير اللحم والبصل:

سخني الزيت أو السمنة في طاجن أو قدر على نار عالية.

أضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه مع اللحم حتى يذبل.

إضافة الطماطم والتوابل:

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

ثم أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم وقلبي جيدًا.

أضيفي بهارات اللحم، الفلفل الأسود، الملح، والقرفة (اختياري).

صبي المرق أو الماء، واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة.

إضافة البامية:

ضعي البامية فوق خليط اللحم في الطاجن أو القدر، وقلبيها برفق مع الصلصة.

غطي الطاجن واتركيه على نار هادئة لمدة 40-50 دقيقة حتى تنضج البامية واللحم تمامًا.

التقديم:

قبل التقديم، يمكنك إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة حمضية مميزة.

قدمي الطاجن ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

نصائح مهمة:

حفاظ على لون البامية: لا تحمري البامية كثيرًا في البداية حتى تحتفظ بلونها الأخضر الجميل.

تحمير اللحم جيدًا: يعطي نكهة أغنى ويحتفظ بعصارة اللحم.

استخدام المرق: يفضل استخدام مرق اللحم لإثراء الطعم، لكن يمكن استبداله بالماء الدافئ