أجواء نارية في اليوم السابع لبطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

تعيش بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر واحدة من أكثر لحظاتها إثارة وحسماً، حيث تتصاعد حدة المنافسة بين أبطال العالم في ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وسط تنظيم مصري يواصل إثبات كفاءته وقدرته على استضافة الأحداث الكبرى بمعايير عالمية.

وانطلقت فعاليات اليوم السابع منذ الصباح الباكر ببرنامج حافل يشمل:

التحكم في المعدات، وتدريبات ما قبل الحدث لمسابقة مسدس 25 متر للسيدات على مرحلتين، ومنافسات بندقية 50 متر – ثلاث أوضاع للسيدات، يعقبها النهائي، ثم تدريبات غير رسمية للبندقية 50 متر (رجال / سيدات)، ويُختتم اليوم بـ حفل تتويج الأبطال



ويؤكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن البطولة بلغت ذروة تألقها الفني والتنظيمي، مع استمرار توافد الجماهير والوفود الرياضية للإشادة بما تقدمه مصر من نموذج عالمي في إدارة البطولات الكبرى، سواء على مستوى جودة الميادين أو دقة البرنامج الزمني أو الخدمات اللوجستية المقدمة للبعثات المشاركة.

وتأتي هذه المرحلة لتكشف عن مهارة نخبة من أبطال العالم، في منافسات تتسم بالقوة والتركيز، وسط أجواء مفعمة بالحماس والروح الرياضية التي تميز البطولة منذ انطلاقها.