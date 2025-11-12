السفير مهند العكلوك: جرائم الإبادة في غزة تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لمحاسبة إسرائيل

أكد السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عامين يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، أودت بحياة وإصابة وفقدان أكثر من ربع مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير نحو 85 في المئة من مباني القطاع وبنيته التحتية.



وقال العكلوك -في كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب- إن الاحتلال استخدم التجويع كسلاح حرب، ومنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وحول المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت، ما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.



وأشار إلى أن إسرائيل تواصل سياسة الضم والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، محذرا من أن إفلات إسرائيل من العقاب يقوض العدالة الدولية ويشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.



ودعا العكلوك المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات فورية على إسرائيل ووقف تزويدها بالسلاح، مطالبا بتفعيل قرارات القمم العربية بشأن إدراج المستوطنين وكياناتهم على قوائم الإرهاب، وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.



وأكد أن فلسطين أعدت خطة لإعادة إحياء قطاع العدالة في غزة بعد الدمار الشامل الذي لحق به، وأنها ستواصل نضالها القانوني والدبلوماسي حتى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال.