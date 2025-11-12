في مسابقة "الطفل الموهوب"..مدير تعليم جنوب سيناء يُكرِّم الفائزة بالمركز التاسع جمهوريًا

​كَرَّمَ عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطالبة جنى محمد عبد العزيز؛ لفوزها بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة "الطفل الموهوب" بمجال المقال، والذي كان بعنوان: "حقوق الطفل".



​أُقيم التكريم في طابور الصباح بمدرسة الزهور الإعدادية بنات، وبحضور كل من: سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم و ليلى اللقاني مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا و أبو السعود أبو الفتوح مدير مركز رعاية الموهوبين، و عواطف النجار مشرف العلوم بالمركز الاستكشافي.

وكان في استقبالهم ورفقتهم وائل صبري، مدير المدرسة.



​وقد حصلت الطالبة الفائزة على شهادة تقدير وميدالية فضية في المسابقة التي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل؛ بالتعاون مع المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا ومراكز رعاية الموهوبين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وعقب انتهاء مراسم طابور الصباح والتكريم، تفقَّد مدير مديرية التربية والتعليم الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية بمدرسة ٨٩٠ الإعدادية بنات.