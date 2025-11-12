قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

في مسابقة "الطفل الموهوب"..مدير تعليم جنوب سيناء يُكرِّم الفائزة بالمركز التاسع جمهوريًا

تكريم الطالبة الفائزة
تكريم الطالبة الفائزة
ايمن محمد

​كَرَّمَ عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطالبة جنى محمد عبد العزيز؛ لفوزها بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة "الطفل الموهوب" بمجال المقال، والذي كان بعنوان: "حقوق الطفل".


​أُقيم التكريم في طابور الصباح بمدرسة الزهور الإعدادية بنات، وبحضور كل من:  سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم و ليلى اللقاني مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا و أبو السعود أبو الفتوح مدير مركز رعاية الموهوبين، و عواطف النجار مشرف العلوم بالمركز الاستكشافي. 

وكان في استقبالهم ورفقتهم  وائل صبري، مدير المدرسة.


​وقد حصلت الطالبة الفائزة على شهادة تقدير وميدالية فضية في المسابقة التي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل؛ بالتعاون مع المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا ومراكز رعاية الموهوبين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية. 

وعقب انتهاء مراسم طابور الصباح والتكريم، تفقَّد مدير مديرية التربية والتعليم الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية بمدرسة ٨٩٠ الإعدادية بنات.

جنوب سيناء تكريم الطالبة المقال تعليم

