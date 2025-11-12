وزيرة الصحة بالبحرين: منظوماتنا الصحية الرقمية تمتد حتى المستشفيات والصيدليات

قالت وزير الصحة بالبحرين: “إجتماعنا اليوم تحت شعار تمكين الأفراد وإتاحة الفرص ليس مجرد عنوان، بل هو رسالة سامية تذكرنا بمسئوليات جماعية في بناء عالم أكثر عدلا وصحة وكرامة”.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة حوارية على هامش المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية: “تمر منطقتنا والعالم بمرحلة دقيقة من التحولات المتسارعة، ويسهد النظام الصحي تطورا غير مسبوق، وفي هذه التحولات تبرز قوة الذكاء الإصطناعي حيث أصبح أداة فاعلة لتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية”.

وأشارت: “باتت منظوماتنا الصحية الرقمية تمتد من الرعاية الصحية حتي المستشفيات والصيدليات فى إطار متكامل تشرف عليه مؤسسات الدولة، ولقد تحول الذكاء الإصطناعي في هذا النظام إلى حارس أمين يرصد الإحتياجات الصحية ويسهم في تعزيز سلامة المرضي”.