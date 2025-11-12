قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القاهرة: توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن باللجان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، انه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية المشكلة برئاسته وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة ، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ .

وشدد الدكتور إبراهيم صابر علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن باللجان وتوفير اماكن انتظار لهم، ومبردات، وعمل مظلات ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي .

كما أكد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ .

كما طالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بالتنسيق مع مرور القاهرة لتييسر الحركة المرورية وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة  .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء هيئة النقل العام

