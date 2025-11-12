اجتماع تنسيقي لمناقشة موقف تسليم عدد من مشروعات " حياة كريمة " بالمنوفية

عقد اليوم اللواء عبدالله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعاً تنسيقيا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي والتسليم النهائي لعدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دار الهندسة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الأجهزة المختصة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لاستلام وتشغيل عدد من الوحدات الصحية والأسواق والمواقف الحضارية، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء، رصف وتطوير الطرق الرئيسية، ومحطات الصرف الصحي، وتم التأكيد علي ضرورة المتابعة المستمرة للموقف الحالي ومدى تلافى الملاحظات بشتى القطاعات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والأجهزة التنفيذية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال بشتي القطاعات تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.