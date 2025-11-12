سفير سنغافورة بالقاهرة: قدمنا أكثر من 24 مليون دولار مساعدات لغزة

وجه دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، الشك للواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء على جهوده وحرصه على طمأنتنا وعلى استعراضه لجميع الجهود التي تبذلها المحافظة وكذلك الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإرسال المساعدات إلى غزة.

وأضاف في تصريحات لعوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، خلال تفقده معبر رفح البري من الجانب المصري بحضور محافظ شمال سيناء، أنّ بلاده قدمت أكثر من 24 مليون دولار كمساعدات لغزة ونفذت عمليات إسقاط جوي وأرسلت أطباء وإمدادات طبية.

وتابع: "وعلى الرغم من كوننا دولة صغيرة، فقد تمكنا من تقديم الكثير وسنواصل دعواتنا إلى الجانب الإسرائيلي لوقف القصف والالتزام بالقانون الدولي".

وواصل: "كما أننا ندعم حل الدولتين ونواصل الدعوة إلى التزام جميع الأطراف بحل الدولتين، ونأمل الآن أن يصمد وقف إطلاق النار حتى يتمكن أهالي غزة من إعادة بناء حياتهم والعودة إلى منازلهم والعيش بسلام".