قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية
كله من عند الله.. خالد الجندي: احذروا شرك النفس وانسبوا النعمة إلى المُنعم
وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز صادرات التكنولوجيا وجذب الاستثمارات
وزيرا الخارجية المصري والتركي يشاركان في اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بأنقرة
سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية القطامية لجلسة 27 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير سنغافورة بالقاهرة: قدمنا أكثر من 24 مليون دولار مساعدات لغزة

دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة
دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة
محمود محسن

وجه دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، الشك للواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء على جهوده وحرصه على طمأنتنا وعلى استعراضه لجميع الجهود التي تبذلها المحافظة وكذلك الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإرسال المساعدات إلى غزة.

وأضاف في تصريحات لعوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، خلال تفقده معبر رفح البري من الجانب المصري بحضور محافظ شمال سيناء، أنّ بلاده  قدمت أكثر من 24 مليون دولار كمساعدات لغزة ونفذت عمليات إسقاط جوي وأرسلت أطباء وإمدادات طبية.

وتابع: "وعلى الرغم من كوننا دولة صغيرة، فقد تمكنا من تقديم الكثير وسنواصل دعواتنا إلى الجانب الإسرائيلي لوقف القصف والالتزام بالقانون الدولي".

وواصل: "كما أننا ندعم حل الدولتين ونواصل الدعوة إلى التزام جميع الأطراف بحل الدولتين، ونأمل الآن أن يصمد وقف إطلاق النار حتى يتمكن أهالي غزة من إعادة بناء حياتهم والعودة إلى منازلهم والعيش بسلام".

دومينيك جوه سفير سنغافورة القاهرة شمال سيناء غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

زراعة الشرقية

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

قافلة طبية

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

بالصور

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الكل فرحان بيها.. صور تكشف جمال مي عز الدين وأناقتها

الكل فرحان بيها .. صور تكشف جمال مي عز الدين وأناقتها
الكل فرحان بيها .. صور تكشف جمال مي عز الدين وأناقتها
الكل فرحان بيها .. صور تكشف جمال مي عز الدين وأناقتها

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد