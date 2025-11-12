محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل اسماعيل الليثي بعد ان رحل عن عالمنا يوم الاثنين الماضي.

وحرص الفنان محمود الليثي على ان يكون أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء فى الراحل.

وفاة إسماعيل الليثي

ورحل عن عالمنا اليوم المطرب إسماعيل الليثي بمستشفي ملوى بمحافظة المنيا ، بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي بعد ان احيي حفل زفاف فى محافظة أسيوط.

إسماعيل الليثي

ويعد إسماعيل الليثي من أبرز مطربي الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة حيث بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني الذى حققت نجاحا كبيرا ، مثل فكراني يا دنيا ، سألت كل المجروحين، الغزالة ، لما البت الحلوة تعدي".

كان الفنان اسماعيل الليثي، اعلن العودة لطليقته خبيرة التجميل شيماء سعيد في حفل عيد ميلادها الذى أقيم يوم ٣ نوفمبر الجاري ، حيث أكد حبه الجارف لحبيبته بمفاجأة قوية غيرت مجرى الأحداث الصاخبة بينهما باللؤلؤ والألماس في مشهد أبهرها وخطف قلبها من جديد وأنساها أي خصام ، وذلك بعد ان كانت اعلنت انفصالها عنه بعد خلافات حدثت بينهما .

وقد ظهرت زوجته الميكاب ارتيست شيماء سعيد ، فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد أن ضربها زوجها ضربا مبرحا حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها.