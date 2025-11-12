قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق أوبك يقدم مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية في أذربيجان

هاجر رزق

يقدم صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC Fund ما يصل إلى مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم استثمارات أذربيجان في المياه والصرف الصحي وربط النقل والتنمية الحضرية المستدامة.

قال الرئيس آل خليفة: "يفخر صندوق أوبك بالوقوف إلى جانب أذربيجان في ترجمة الأولويات المشتركة إلى أفعال. ويستند هذا الالتزام الجديد إلى إطار شراكتنا القطرية، ويركز على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة والمياه والنقل والتنمية الحضرية. 

ويعكس هذا ثقتنا برؤية أذربيجان للنمو المستدام، وعزمنا على توفير التمويل والشراكات التي تحقق أثرًا ملموسًا".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إطار الشراكة القطرية الموقّع بين صندوق أوبك وحكومة أذربيجان في يونيو 2025 في فيينا، والذي يُشكّل خارطة طريق للاستثمارات المُستهدفة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "أذربيجان 2030: الأولويات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية". ويحدد إطار الشراكة القطرية أولوياتٍ مشتركة للتعاون في مجالات تحوّل الطاقة، والمياه والصرف الصحي، وتحديث النقل، والمرونة الحضرية.

التقى رئيس صندوق أوبك آل خليفة بالقيادة الوطنية الأذربيجانية وشارك في المائدة المستديرة لمجموعة التنسيق العربية (ACG) - أذربيجان التي استضافتها وزارة الاقتصاد في باكو، خلال زيارته رفيعة المستوى للبلاد.

سيزور وفد صندوق أوبك اليوم مزرعة رياح المنطقة-1 (جوبوستان)، التي طورتها شركة أكوا باور السعودية، بتمويل مشترك من صندوق أوبك بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. تُعد هذه المحطة جزءًا من مشروع خيزي-أبشيرون لطاقة الرياح بقدرة 240.5 ميجاوات، وهو أول استثمار كبير في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان، مُطور بشكل مستقل. وبمجرد تشغيلها بالكامل، ستُولّد حوالي 907 جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، مما يُغذي أكثر من 300 ألف منزل، ويُقلل انبعاثات الكربون بنحو 400 ألف طن سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيستعرض وفد صندوق أوبك المواقع المحتملة لمبادرة "باكو صالحة للعيش"، وهي برنامجٌ لتعزيز مرونة المدن وإعادة تأهيل البيئة، يهدف إلى تحسين الأماكن العامة، وترميم المناطق الملوثة، وتعزيز الاستدامة الشاملة للمدينة. تعود شراكة صندوق أوبك مع أذربيجان إلى عام ٢٠٠٣، وقد دعمت مشاريع في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص.

صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوضة عالميًا والتي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء حصريًا. تعمل المنظمة بالتعاون مع شركاء من الدول النامية والمجتمع الإنمائي الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم.

