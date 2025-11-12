أوبك" تبقي توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري عند حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا

أكد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، أنه لا تزال توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 عند حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وذكر التقرير الصادر اليوم أنه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وأضاف التقرير أنه في عام 2026، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وبشأن العرض، توقع التقرير أن ينمو إنتاج السوائل غير المُعلنة (أي إنتاج السوائل من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون) بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، بعد تعديله قليلاً بالزيادة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقييم الشهر الماضي، ويعزى ذلك أساسًا إلى البيانات التاريخية الواردة في عام 2025.

ووفقًا للتقرير، فمن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين أبرز محركات النمو، ويبقى نمو إنتاج السوائل غير المُعلنة لعام 2026 عند 0.6 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، حيث تُمثل البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين أبرز محركات النمو.

ورجح التقرير أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والسوائل غير التقليدية من الدول المشاركة في اتفاقية التعاون بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، ليصل متوسطه إلى 8.6 مليون برميل يوميًا، تليها زيادة مماثلة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، ليصل متوسطه إلى 8.8 مليون برميل يوميًا.

وبحسب التقرير، انخفض إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في اتفاقية التعاون بمقدار 73 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى حوالي 43.02 مليون برميل يوميًا، وفقًا للمصادر الثانوية المتاحة.

