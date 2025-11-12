إحياء ذكرى المصور الراحل ماجد هلال قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

أحيا المصورون الصحفيون ذكرى زميلهم الراحل المصور ماجد هلال قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.





‎يقام اليوم، الأربعاء، حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 64، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

‎المكرمين

‎ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين ومنهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

‎القنوات الناقلة للحفل

‎الحفل من المقرر نقل فاعلياته عبر قناة dmc العامة، حيث من المقرر ان يحضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات الفنية والثقافية.

‎

فيلم الافتتاح

‎كما يعرض عقب حفل الافتتام الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) حيث وقت الاختيار ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية . ينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد . الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو