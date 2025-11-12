إحالة عصابة غزو الأسواق السياحية بالآثار الفرعونية المزيفة للمحاكمة.. خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني لبيع الآثار المزيفة في الأسواق السياحية وخداع المواطنين والاستيلاء على مبلغ مليون دولار.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على سلب أموال المواطنين وأعدوا لذلك قطعا أثرية مزيفة، وأجهزة الكترونية، ومبالغ مالية وهواتف خلوية وبعض التوصيلات الكهربائية والمعدات التي تستخدم للكشف عما في باطن الأرض"، لإيهام المجني عليهم بأنهم يبيعون آثارا.

كما قاموا بالاستيلاء على أموال عدد من الضحايا بالاحتيال بأن استعملوا طرق احتيال لايهام الضحايا بواقعة مزورة وإحداث امل بحدوث ربح وهمي، وذلك بأن قاموا بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة آخر مجهول على سلب الضحايا أموالهم واستخدموا القطع الأثرية المزيفة محل الاتهام الأول لإيهامهم بتحقيق مكاسب مالية، فأرسل المجهول مقطعا مصورا للمجني عليهم

يظهر مقبرة زاعما احتواءها على قطع اثرية، وهاتفا مصرحًا برغبته في إشراكه في الاتجار بالقطع الأثرية فتمكنوا بتلك الوسيلة من التحصل على المبلغ والأموال .

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج:

ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

