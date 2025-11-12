قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
حوادث

إحالة عصابة غزو الأسواق السياحية بالآثار الفرعونية المزيفة للمحاكمة.. خاص

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني لبيع الآثار المزيفة في الأسواق السياحية وخداع المواطنين والاستيلاء على مبلغ مليون دولار.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على سلب أموال المواطنين وأعدوا لذلك قطعا أثرية مزيفة، وأجهزة الكترونية، ومبالغ مالية وهواتف خلوية وبعض التوصيلات الكهربائية والمعدات التي تستخدم للكشف عما في باطن الأرض"، لإيهام المجني عليهم بأنهم يبيعون آثارا. 

كما قاموا بالاستيلاء على أموال عدد من الضحايا  بالاحتيال بأن استعملوا طرق احتيال لايهام الضحايا بواقعة مزورة وإحداث امل بحدوث ربح وهمي، وذلك بأن قاموا بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة آخر مجهول على سلب الضحايا أموالهم واستخدموا القطع الأثرية المزيفة محل الاتهام الأول لإيهامهم بتحقيق مكاسب مالية، فأرسل المجهول مقطعا مصورا للمجني عليهم
يظهر مقبرة زاعما احتواءها على قطع اثرية، وهاتفا مصرحًا برغبته في إشراكه في الاتجار بالقطع الأثرية فتمكنوا بتلك الوسيلة من التحصل على المبلغ والأموال .

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، حرص رئيس المجلس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال: يطيب لي فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية والإسلاميـــة بمناسبـــة قـــــــرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركـة على شعـوب العالــــم بالخيــر واليمـن والبركـات.

وتابع: ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــاري بالثــــورة المجيــدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفـــض لا يقــــف أمامهـــا أي عائق.

وقال: وهى أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيــــادة الرئيــس عبـــد الفتـــاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكـــل عــام وحضراتـكـم جميعاً بـخيـر.

