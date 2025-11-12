قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد توقيع الرئيس.. إرسال الإعلانات القضائية بالرسائل النصية أصبح إلزاميًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.

ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.

وأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).

المادة ٢٣١:

إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ٢٣٠من هذا القانون،أو  امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام  أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال اربع  وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على  على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع  ببيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز   الإعلانات المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من هذا القانون  باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان. باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان

وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان  تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو تعذر  الإعلان  من خلال المركز المشار إليه لأي سبب  سبب من الأسباب وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ترشيحاتنا

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.. ونستهدف 15 مليار دولار تبادلًا تجاريًا

قمة العشرين في جنوب إفريقيا تركز على العدالة الاقتصادية وسط تساؤلات حول جدوى وجودها

قمة العشرين في جنوب إفريقيا تركز على العدالة الاقتصادية وسط تساؤلات حول جدوى وجودها

أرشيفية

صندوق أوبك يقدم مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية في أذربيجان

بالصور

محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة

احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

إحياء ذكرى المصور الراحل ماجد هلال قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

المزيد