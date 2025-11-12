لبلبة: نفسي أقدّم دور سيدة كبيرة من ذوي الهمم.. فيهم حب وجمال العالم كله

في لقاء تلفزيوني عبر قناة DMC علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعربت الفنانة لبلبة عن رغبتها في تقديم دور يجسّد شخصية سيدة كبيرة من ذوي الهمم، مؤكدة أن هذه الفئة تحمل في داخلها أسمى معاني الحب والجمال الإنساني.

وقالت لبلبة خلال اللقاء: “نفسي أعمل دور سيدة كبيرة من ذوي الهمم، لأن دول فيهم حب العالم كله وجماله الحقيقي.. بحس إنهم أنقي القلوب وأجمل الناس”.

وأضافت الفنانة القديرة أنها تعتبر نفسها "أم لكل الأطفال"، موضحة: “كان نفسي يكون عندي تلات أولاد، بس ربنا عوضني بحب الناس وبالابتسامة اللي بشوفها في وشوش الأطفال والجمهور”.

وتواصل “لبلبة” بهذه الكلمات التعبير عن طيبتها وإنسانيتها التي عُرفت بها طوال مشوارها الفني الممتد لعقود، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها رسالة حب وتفاؤل لكل الناس، خاصة لأصحاب القلوب النقية.