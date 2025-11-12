ضبط 5 أشخاص لسرقتهم سيارة وتزوير أوراق ملكيتها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين ببيع سيارة بمستندات مزورة في القاهرة.

القبض على المتهمين بمحاولة بيع سيارة بمستندات مزورة

فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالتردد على أحد معارض السيارات لبيع سيارة بموجب مستندات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (عاطلان – مُقيمان بنطاق محافظتى "المنوفية والقاهرة" – لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (توكيل "مزور" - سيارة) وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإستئجار السيارة والإتفاق مع (3 عاطلين – مقيمين بمحافظة القاهرة) لإصطناع توكيل مزور حتى يتمكنا من بيع السيارة.

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهم ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التزوير) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.