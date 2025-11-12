النائب أسامة مدكور يدعو المواطنين للمشاركة بقوة في المرحلة الثانية لاستكمال العرس الديمقراطي

أعرب النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، عن تقديره الكبير للمشاركة الواسعة التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على ممارسة حقه الدستوري، وثقته في مؤسسات الدولة ومسارها الوطني.

وقال مدكور، في بيان له اليوم، إن ما شهدته اللجان الانتخابية من توافد كثيف يعبر عن روح المسؤولية لدى المصريين وإدراكهم لأهمية المشاركة السياسية في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحسن تنظيم العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أنها جرت في أجواء يسودها الانضباط والشفافية، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من أجهزة الدولة، بما يعكس نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة هذا الاستحقاق بكفاءة عالية.

واختتم مدكور بيانه بدعوة المواطنين في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات إلى المشاركة بكثافة، مؤكدًا أن النزول لصناديق الاقتراع واجب وطني ورسالة دعم لاستقرار الدولة، واستكمال لمسيرة الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.