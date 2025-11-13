كيف يمكن أن تتغير موازين القوى داخل البيت الشيعي في العراق؟.. محلل سياسي عراقي يجيب

قال المحلل السياسي العراقي الدكتور غازي فيصل إن فوز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحالفه بعدد كبير من المقاعد البرلمانية يُعد مؤشرًا مهمًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأوضح، أن هذا التفوق يُظهر قدرًا من الدعم الشعبي لأدائه، لكنه في الوقت نفسه لا يعني أن عملية تشكيل الحكومة ستكون سهلة أو مستقرة.

وأضاف فيصل في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قدرة السوداني على توسيع تحالفه عبر ضم الكتل الصغيرة التي حصلت على عدد محدود من المقاعد قد تمكّنه من تحقيق أغلبية مؤثرة داخل البرلمان.

وذكر، أنّ الجانب الآخر من المشهد يتمثل في التحركات المتوقعة من قبل نوري المالكي وحلفائه، الذين سيحاولون بناء تحالف مضاد يضعف فرص السوداني في تشكيل حكومة أغلبية.

وبيّن أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما مع اقتراب عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، التي ستشهد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، تليها خطوات انتخاب رئيس الجمهورية ثم تكليف رئيس الوزراء، وهي عمليات قد تمتد لشهرين وربما أكثر بسبب المماطلات والخلافات السياسية المعتادة.