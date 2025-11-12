جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن رحيل الفنان إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث على طريق المنيا، من الأخبار المحزنة والصعبة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن الحياة قصيرة، والجميع فيها عابر سبيل، ولذلك على الجميع العمل للآخرة، والسعي دائمًا لحب الجميع.

ولفت إلى أن الحياة قصيرة ويجب استثمارها في الأمور التي ترضي الله، خاصة مع ازدياد حالات وفاة الشباب في الآونة الأخيرة، لذلك، من الضروري أن يسعى كل شخص للعمل من أجل الآخرة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

واشار العميد السابق لمعهد القلب القومي، إلى أن "الدنيا ساعة.. ويا رب نجعلها في طاعة، ومساعدة للغير، وحب الخير".

وبدأ عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي مساء اليوم، في منطقة إمبابة، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، ليلحق بابنه "رضا"، الشهير بـ«ضاضا» بعد عام من وفاته.