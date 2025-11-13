مصرع شخص إثر تصادم دراجة نارية وميكروباص في الوادي الجديد

لقي شخص مصرعه منذ قليل في حادث تصادم دراجة نارية وميكروباص أجرة بطريق الخارجة باريس، في محافظة الوادي الجديد، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تصادم دراجة نارية وميكروباص

وتلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة ودراجة نارية بطريق الخارجة باريس.

وأسفر الحادث عن وفاة رمضان العسوي، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأحيلت لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.