مديرية صحة الإسماعيلية تشارك في أسبوع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية

الإسماعيلية انجي هيبة

 شاركت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية  في فعاليات الورش الفنية والحرفية ضمن الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، وذلك  فى إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكامل الجهود بين الجهات التنفيذية لخدمة المواطنين، وتحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وجاءت مشاركة "الصحة" من خلال فرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفريق التوعية والتواصل المجتمعي، حيث تم تنفيذ أنشطة الفحص المبكر للأمراض المزمنة وغير السارية للمشرفين والقائمين على الأسبوع الثقافي، كما تم تقديم رسائل توعية للأطفال المشاركين حول أهمية الكشف الدوري، التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى خدمة كشف الأسنان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه المشاركة استمرارًا لدور مبادرات الصحة العامة في الوصول بالخدمات والفحوصات الطبية إلى مختلف الفعاليات والمواقع الجماهيرية، بما يعكس حرص محافظة الإسماعيلية على تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان في تعزيز الوعي الصحي وتحقيق هدف "صحة لكل مواطن"، وذلك تحت إشراف دكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية والدكتورة أميرة عبدالرحيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية وفريق المبادرات الرئاسية والتوعية المجتمعية.

ومن الجدير ذكره، أن فعاليات إسبوع "أهل مصر" انطلق تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة ١٦٠ طفلا من المحافظات الحدودية، وتستمر فعالياته حتى ١٥ نوفمبر الجاري.

