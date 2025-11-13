قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

اليوم.. افتتاح “أيام القاهرة لصناعة السينما” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46

بوستر مهرجان القاهرة
بوستر مهرجان القاهرة
نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

تنطلق اليوم فعاليات “أيام القاهرة لصناعة السينما”، إحدى الركائز الأساسية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمشاركة واسعة من صُنّاع السينما والمهنيين العرب والأجانب، وببرنامج حافل يضم جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات تغطي مختلف جوانب الصناعة.

تشمل أنشطة هذا العام عددًا من ورش العمل المتخصصة التي تُعقد على مدار أيام الحدث، من بينها ورشة الارتجال في التمثيل التي تستكشف أدوات الأداء الحر والتعبير اللحظي أمام الكاميرا، وورشة المونتاج التي تناقش إيقاع السرد البصري وبناء اللغة السينمائية، إلى جانب ورشة الترميم الرقمي التي تسلط الضوء على تقنيات حفظ وترميم الأفلام الكلاسيكية باستخدام أحدث الوسائل الرقمية.

دورة هذا العام هي الدورة الحادية عشر من ملتقى القاهرة السينمائي، الذي ساهم منذ تأسيسه في دعم وتطوير عشرات المشاريع السينمائية المستقلة من مختلف أنحاء العالم العربي، وتمكّن العديد منها من حصد جوائز محلية ودولية مرموقة. ومن أبرز النجاحات الأخيرة حصول المخرج نمير عبد المسيح على عدة جوائز عن فيلمه “الحياة بعد سهام” الذي انطلق كأحد مشاريع الملتقى وفاز مؤخرًا بجوائز من مهرجان الجونة السينمائي.

كما تتواصل أنشطة سوق مهرجان القاهرة السينمائي الذي يجمع المنتجين والمخرجين والموزعين والمؤسسات الداعمة، في مساحة مخصصة لتبادل الخبرات وفتح فرص التعاون بين المواهب الصاعدة والجهات الإنتاجية من مختلف الدول من خلال برنامجها المنطلق حديثًا "كايرو- برو ميت".

وتمثل أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في كل مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

تستمر فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» حتى العشرين من نوفمبر الجاري، ضمن برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يواصل تعزيز دوره كجسر ثقافي وفني بين مصر والعالم.

ويحظى البرنامج هذا العام برعاية مجموعة هامة من الشركاء الداعمين، تأكيدًا لدور «أيام القاهرة للصناعة» كأحد روافد دعم السينما والسينمائيين في مصر والمنطقة.

الرعاة والشركاء:
مؤسسة دروسوس (Drosos Foundation)
اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)
هيئة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)
الوكالة الإيطالية لتطوير التعاون (Italian Agency for Development Cooperation)
الجامعة الأمريكية في القاهرة (AUC)
جامعة كوفنتري (Coventry University)
دار ريشة للنشر (Resha Publishing House)
أدفانسد ميديا – سوني (Advanced Media – Sony)
مؤسسة الورشة (AlWarsha Foundation)
هيئة فولبرايت مصر (Fulbright Commission in Egypt)
شبكة ناس (NAAS)
فيلم فاكتوري (Cairo Film Factory)
مركز السينما العربية (Arab Cinema Center)
ستوري لاب (Story Lab)
الاتحاد الدولي للنقاد (FIPRESCI)
فيلم فيردكت (The Film Verdict)
فيستفال سكوب (Festival Scope)
مجلة سكرين إنترناشونال (Screen International)
مجلة فارايتي (Variety)

مهرجان القاهرة حسين فهمي أيام القاهرة السينمائية

