محمد فوزي: أمريكا لا تتبنى ضغوطا على إسرائيل لوقف الجرائم والغارات.. فيديو

قال محمد فوزي، الباحث المتخصص في الشأن الإقليمي، إن التصريح الأخير لوزير الخارجية الأمريكي ظاهره إيجابي فيما يتعلق بإقرار الولايات المتحدة بفكرة أن اليوم التالي في غزة لابد وأن يكون فلسطينيا ولكن الإشكال الرئيسي في موقف الولايات المتحدة أنها تخرج بتصريحات إيجابية ثم تنقلب على هذه التصريحات أو أنها لا تتبنى ضغوط لتنفيذ هذه الوعود.

وأضاف محمد فوزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرح بأن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية ولكن في المقابل لا تمارس ضغوط حقيقية على إسرائيل لتنفيذ هذا الأمر والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة ووقف الأعمال العدائية على القطاع.

وتابع: الوضع الميداني الآن في قطاع غزة أشبه بالجبهة اللبنانية في مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فإسرائيل وقعت على وقف إطلاق النار ولكن ما يحدث على الأرض هو مزيد من الجرائم والغارات التي تنفذها إسرائيل على القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل تتخذ من بعض الذرائع مبررا لتنفيذ بعض الغارات والعملية العسكرية وبالتالي هناك إشكال بعدم ضغوط حقيقية على إسرائيل.