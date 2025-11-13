قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد فوزي: أمريكا لا تتبنى ضغوطا على إسرائيل لوقف الجرائم والغارات.. فيديو

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمد شحتة

قال محمد فوزي، الباحث المتخصص في الشأن الإقليمي، إن التصريح الأخير لوزير الخارجية الأمريكي ظاهره إيجابي فيما يتعلق بإقرار الولايات المتحدة بفكرة أن اليوم التالي في غزة لابد وأن يكون فلسطينيا ولكن الإشكال الرئيسي في موقف الولايات المتحدة أنها تخرج بتصريحات إيجابية ثم تنقلب على هذه التصريحات أو أنها لا تتبنى ضغوط لتنفيذ هذه الوعود.

وأضاف محمد فوزي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرح بأن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية ولكن في المقابل لا تمارس ضغوط حقيقية على إسرائيل لتنفيذ هذا الأمر والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة ووقف الأعمال العدائية على القطاع.

وتابع: الوضع الميداني الآن في قطاع غزة أشبه بالجبهة اللبنانية في مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فإسرائيل وقعت على وقف إطلاق النار ولكن ما يحدث على الأرض هو مزيد من الجرائم والغارات التي تنفذها إسرائيل على القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل تتخذ من بعض الذرائع مبررا لتنفيذ بعض الغارات والعملية العسكرية وبالتالي هناك إشكال بعدم ضغوط حقيقية على إسرائيل.

إسرائيل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الضفة الغربية غزة حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء في

وزير الخارجية يلتقي مع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

نتنياهو يتحدى زهران ممداني

نتنياهو يتحدى زهران ممداني: "لست خائفا من الاعتقال وليتعلم أولا قبل أن يهددني"

البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين

حركة الجهاد تعلن العثور على جثة رهينة إسرائيلية في خان يونس

بالصور

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟

الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد