بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هند الضاوي: إسرائيل تروج لادعاءات كاذبة لتشويه صورة الفصائل الفلسطينية

هند الضاوي
هند الضاوي
محمود محسن

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن تصريحات الأسير الإسرائيلي المحرر روم برسلافسكي حول تعرضه لاعتداء جنسي أثناء أسره، تأتي في إطار محاولة إسرائيلية ممنهجة لتشويه صورة الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن هذا السيناريو الدعائي "سيأتي بنتائج عكسية" على إسرائيل نفسها.

وأوضحت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن برسلافسكي، الذي كان قد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقًا بأنه "قاتل ويفضح جرائم الحرب"، عاد بعد الإفراج عنه ليتحدث عن تعرضه لاعتداء جنسي ويصف أسره بأنه "أسوأ تجربة في حياته"، مشيرة إلى أن تحول مواقفه يوحي بتعرضه لعملية غسيل مخ منظمة بعد عودته إلى إسرائيل.

وأضافت هند الضاوي أن الفصائل الفلسطينية لم تُعرف بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الأسرى، في الوقت الذي "ترتكب فيه إسرائيل كل أشكال الانتهاكات والجرائم داخل سجونها بحق الفلسطينيين".

واختتمت هند الضاوي تصريحها بالتأكيد على أن الخطاب الإسرائيلي الذي يحاول ترويج هذه الرواية لن ينجح، خاصة مع وجود تناقضات واضحة في تصريحات برسلافسكي قبل الأسر وبعد الإفراج عنه.

