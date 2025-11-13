أستاذ زراعة كبد: مصر تبدي اهتمامًا غير مسبوق بمبادرة مكافحة فشل الأعضاء

قال الدكتور أحمد الصباغ، أستاذ زراعة الكبد والأعضاء بجامعة بتسبرج الأمريكية، إن الهدف الأساسي من المبادرة الدولية لزراعة الأعضاء مكافحة فشل الأعضاء والتوعية بأهمية التبرع، مؤكدًا أن العمل على هذا الملف بدأ منذ سنتين ونصف.

ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء

وأوضح الصباغ، في تصريحات عبر زووم لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المبادرة توسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت موجودة داخل 32 جامعة ومنظمة وجمعية طبية في عدة دول، وتعمل جميعها على نشر الوعي وتعزيز ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء.

نشر المعرفة بأهمية زراعة الأعضاء

وأضاف أحمد الصباغ، أن مصر أبدت اهتمامًا غير عادي بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن العمل التوعوي امتد ليشمل جميع المحافظات، حيث أصبح للمبادرة سفراء في كل قرية ومدينة وحتى داخل الأسر المصرية، بهدف نشر المعرفة بأهمية زراعة الأعضاء ودورها في إنقاذ حياة المرضى.