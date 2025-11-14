قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات
المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات
3 منتخبات مصرية في مهمة وطنية اليوم
أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي لاستهداف تجار المخدرات في نصف الكرة الغربي
بقوة 900 حصان .. بي إم دبليو M8 بتعديلات G-POWER | صور
روسيا تعلن إحباط هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية.. وتدمير 34 طائرة
فرنسا تحسم تأهلها لمونديال 2026 بالفوز على أوكرانيا برباعية نظيفة
بدأت المكنسة.. هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة التاسعة بدوري الكرة النسائية

كرة النسائية
كرة النسائية
رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات اليوم الجمعة، بالجولة التاسعة بدورى كرة القدم النسائية.


ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات، غدا، في نفس الوقت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.
الأهلي وضيفه الطيران على ملعب فرع النادى الأهلى بالتجمع الخامس.. بسملة عبد الحميد، حكم ساحة، وتقى محمود ، حكم مساعد اول ، وسماح حشاد ، حكم مساعد ثان، ودنيا أحمد حكم رابع.

مودرن سبورت وضيفه وادي دجلة على ملعب الفروسية.. آية خالد عنتر حكم ساحة، وأشرف قنديل مساعد أول، ونادين محمد مساعد ثان، وندى ناجي حكم رابع.

رع وضيفه الزمالك على ملعب نادي مياه القاهرة.. نورا سمير حكم ساحة، وجمالات شبل مساعد أول، وأمال حسن مساعد ثان، وآية وحيد حكم رابع.

المصري وضيفه زد على ملعب نادي المصري الاجتماعي.. نورهان سالم حكم ساحة، وحبيبة خالد مساعد أول، وسارة علاء مساعد ثان، ونور أشرف حكم رابع.

البنك الأهلي وضيفه ساك على ملعب مركز شباب الجزيرة.. مروة المغربى حكم ساحة، ونهلة علي مساعد أول، ونجلاء فتحي مساعد ثان، وسماح السيسي حكم رابع.
اتحاد بسيون وضيفه بيراميدز على ملعب اتحاد بسيون.. رحمة يوسف حكم ساحة، وشيماء القناوي مساعد أول، وأسماء قنديل مساعد ثان، وآية عبدالحكيم حكم رابع.

وتقرر تأجيل مباريات مسار بالجولات الثامنة أمام ضيفه وادي دجلة إلى يوم 23 ديسمبر بدلا من 7 نوفمبر والتاسعة أمام مضيفه المقاولون العرب إلى 30 ديسمبر بدلا من الغد الجمعة والعاشرة أمام ضيفه مودرن سبورت إلى 6 يناير من العام المقبل بدلا من 21 نوفمبر الجاري، وذلك بسبب مشاركة فريق مسار حاليا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المقامة حاليا بمصر، خلال الفترة من 8 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

كرة القدم النسائية الاهلي الطيران وادي دجلة اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| استضافة 42 سائحا من ألمانيا.. انطلاق دوري كأس المحافظ.. والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

ميناء دمياط

رغم التقلبات الجوية .. ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة اليوم

تموين دمياط

ضبط 9 آلاف عبوة شحم منتهي الصلاحية بمصنع زيوت في دمياط

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد