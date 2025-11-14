إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة التاسعة بدوري الكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات اليوم الجمعة، بالجولة التاسعة بدورى كرة القدم النسائية.



ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات، غدا، في نفس الوقت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

الأهلي وضيفه الطيران على ملعب فرع النادى الأهلى بالتجمع الخامس.. بسملة عبد الحميد، حكم ساحة، وتقى محمود ، حكم مساعد اول ، وسماح حشاد ، حكم مساعد ثان، ودنيا أحمد حكم رابع.

مودرن سبورت وضيفه وادي دجلة على ملعب الفروسية.. آية خالد عنتر حكم ساحة، وأشرف قنديل مساعد أول، ونادين محمد مساعد ثان، وندى ناجي حكم رابع.

رع وضيفه الزمالك على ملعب نادي مياه القاهرة.. نورا سمير حكم ساحة، وجمالات شبل مساعد أول، وأمال حسن مساعد ثان، وآية وحيد حكم رابع.

المصري وضيفه زد على ملعب نادي المصري الاجتماعي.. نورهان سالم حكم ساحة، وحبيبة خالد مساعد أول، وسارة علاء مساعد ثان، ونور أشرف حكم رابع.

البنك الأهلي وضيفه ساك على ملعب مركز شباب الجزيرة.. مروة المغربى حكم ساحة، ونهلة علي مساعد أول، ونجلاء فتحي مساعد ثان، وسماح السيسي حكم رابع.

اتحاد بسيون وضيفه بيراميدز على ملعب اتحاد بسيون.. رحمة يوسف حكم ساحة، وشيماء القناوي مساعد أول، وأسماء قنديل مساعد ثان، وآية عبدالحكيم حكم رابع.

وتقرر تأجيل مباريات مسار بالجولات الثامنة أمام ضيفه وادي دجلة إلى يوم 23 ديسمبر بدلا من 7 نوفمبر والتاسعة أمام مضيفه المقاولون العرب إلى 30 ديسمبر بدلا من الغد الجمعة والعاشرة أمام ضيفه مودرن سبورت إلى 6 يناير من العام المقبل بدلا من 21 نوفمبر الجاري، وذلك بسبب مشاركة فريق مسار حاليا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المقامة حاليا بمصر، خلال الفترة من 8 وحتى 21 نوفمبر الجاري.