إعلام عبري: الأجهزة الأمنية تفاجأت بموافقة نتنياهو على بدء إعمار مدن فلسطينية تحت سيطرة الجيش

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فوجئت بموافقة نتنياهو على بدء إعمار مدن فلسطينية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقالت هآرتس في تقرير لها؛ إن المرحلة الأولى تشمل إعادة إعمار مدينة رفح وبعد ذلك مدن أخرى داخل الخط الأصفر.

ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية القول: يبدو أن الخطط الأمريكية في غزة حظيت بموافقة المستوى السياسي خلال محادثات سرية دون مشاركة المستوى الأمني.

وفي وقت سابق صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيتم بناء "مدينة نموذجية" على الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من الخط الأصفر، وسيتم نزع سلاحها وإعادة تأهيلها، خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني الذي عُقد الخميس.

وأضاف أن سكان غزة سيتمكنون من دخولها تحت المراقبة الأمنية، وذلك لفصل حماس عن السكان غير المتورطين. وقد عارض العديد من الوزراء كلام نتنياهو وانفجروا غضبًا، ومنهم جيلا جمليئيل، وأوريت ستروك، وزئيف إلكين، وميري ريغيف.