طريقة عمل كيك القرفة بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك القرفة فهو من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك.
مقادير كيك القرفة
● 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرافة
● 1 و1/2 كوب سكر
● ½ كوب و1 ملعقة كبيرة كريمة
● ¾ كوب لبن
● 3 بيض
● 1 ملعقة صغيرة فانيليا
● 3 كوب دقيق
● 3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
● ¾ ملعقة صغيرة ملح
للحشو:
● 1 و1/2 كوب سكر بني
● 6 إلى 7 ملعقة كبيرة قرفة
● 15 ملعقة كبيرة زبدة
طريقة تحضير كيك القرفة
يضاف الزبدة مع السكر وتقلب .
يضاف البيض والفانيليا ويقلب مع الكريمة واللبن .
يضاف الدقيق مع البيكنج بودر والملح ويقلب .
تخلط المقادير الجافة مع المقادير السائلة ويضاف الخليط فى بايركس ويخبز .
تضاف مقادير الحشو على النار وتقلب وتضاف الى الى الكيك ويقدم .