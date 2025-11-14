طريقة عمل كيك القرفة بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك القرفة فهو من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير كيك القرفة



● 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرافة

● 1 و1/2 كوب سكر

● ½ كوب و1 ملعقة كبيرة كريمة

● ¾ كوب لبن

● 3 بيض

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● 3 كوب دقيق

● 3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ¾ ملعقة صغيرة ملح

للحشو:

● 1 و1/2 كوب سكر بني

● 6 إلى 7 ملعقة كبيرة قرفة

● 15 ملعقة كبيرة زبدة



طريقة تحضير كيك القرفة



يضاف الزبدة مع السكر وتقلب .

يضاف البيض والفانيليا ويقلب مع الكريمة واللبن .

يضاف الدقيق مع البيكنج بودر والملح ويقلب .

تخلط المقادير الجافة مع المقادير السائلة ويضاف الخليط فى بايركس ويخبز .

تضاف مقادير الحشو على النار وتقلب وتضاف الى الى الكيك ويقدم .