طريقة عمل دجاج محشي فريك.. بمذاق لا يقاوم

دجاج محشي بالفريك من الأطباق الرئيسية التي يمكنك اعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دجاج محشي بالفريك

● دجاجة

● فريك مسلوق نصف سلقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● فلفل رومي

● ملح

● فلفل أسود

● قرفة

● بهارات دجاج

● زبدة

● صلصة طماطم

● عسل أبيض

● زيت

طريقة تحضير دجاج محشي فريك

يشوح البصل في الزيت والزبدة مع الفلفل والثوم وتتبل بالملح والتوابل.

يضاف الفريك ويقلب.

تحشى الدجاجة بخليط الفريك وتدهن بالصلصة والعسل وتطهى بالفرن.

تقدم مع الفريك.