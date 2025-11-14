قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
روسيا: الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لمحاولة اغتيال مسئول كبير
العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعد
أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-11-2025 والقنوات الناقلة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل دجاج محشي فريك.. بمذاق لا يقاوم

هاجر هانئ

دجاج محشي بالفريك من الأطباق الرئيسية التي يمكنك اعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دجاج محشي بالفريك

 

● دجاجة

● فريك مسلوق نصف سلقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● فلفل رومي

● ملح

● فلفل أسود

● قرفة

● بهارات دجاج

● زبدة

● صلصة طماطم

● عسل أبيض

● زيت

طريقة تحضير دجاج محشي فريك

يشوح البصل في الزيت والزبدة مع الفلفل والثوم وتتبل بالملح والتوابل.

يضاف الفريك ويقلب.

تحشى الدجاجة بخليط الفريك وتدهن بالصلصة والعسل وتطهى بالفرن.

تقدم مع الفريك. 

