القبض على شخص وسيدتين يمارسون الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص "له معلومات جنائية"، وسيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم (4 هواتف محمول " بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.