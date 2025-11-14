بيع الأسطوانات بأعلى من سعرها..إجراءات قانونية ضد مستودع بوتاجاز بالوادي الجديد

شنت إدارة تموين الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية مفاجئة بناءً على شكاوى واردة من المواطنين ضد أحد المستودعات بعد ورود عدد من الشكاوى تتهمه ببيع الأسطوانات بأعلى من السعر الرسمي.



وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إنه وردت إلى مديرية التموين عدة شكاوى من المواطنين يتضررون من قيام أحد منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز ببيع الأسطوانة بسعر أعلى من السعر الرسمي وذلك بمدينة الداخلة.

إجراء تحريات حول الواقعه

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه على الفور، تحركت حملة تفتيشية من إدارة التموين، وقامت بإجراء تحريات ومحاولة شراء من المنفذ محل البلاغ، تم ضبط المخالف بالبيع بسعر أعلى من المقرر.

وأعلنت وكيل التموين، تحرير محضر رسمي بالمخالفة، وتطبيق أحكام القانون الخاص بالتسعير الجبري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

حملات تفتيش مكثفه لضبط الاسواق

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن المديرية لن تتهاون أبدًا في تطبيق القانون، ولن تسمح بأي استغلال لاحتياجات المواطنين الأساسية، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة على جميع المنافذ لضبط السوق وضمان الالتزام التام بالأسعار الرسمية، وحماية حقوق المستهلكين.