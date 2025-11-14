قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
محافظات

استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعه حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، مدعومًا بتوافر كميات وفيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع المفتوحة والصوب الزراعية المنتشرة في مراكز المحافظة المختلفة.

وأكد عدد من التجار والمواطنين أن الأسعار تسير في معدلاتها الطبيعية، دون أي زيادات تُذكر، بفضل الجهود المكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية يوميًا بجودة عالية.

أسعار الخضراوات

الطماطم: 20 جنيهًا للكيلو
البطاطس: 20 جنيهًا
البصل: 20 – 25 جنيهًا
الفلفل البلدي: 25 جنيهًا
الملوخية: 20 جنيهًا
الجزر: 20 – 25 جنيهًا
الفاصوليا: 25 – 30 جنيهًا
الباذنجان البلدي: 20 – 25 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم:

العنب: 35 – 40 جنيهًا للكيلو
التين: 35 – 40 جنيهًا
المانجو: 40 – 50 جنيهًا (حسب النوع والحجم)
الكانتالوب: 30 – 40 جنيهًا
التفاح المستورد: 50 – 60 جنيهًا
الكمثرى: 40 – 50 جنيهًا للكيلوجرام

ويُعزى استقرار الأسعار إلى نجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية التي تضمن وفرة الإنتاج على مدار العام، فضلًا عن دور المبادرات القومية في دعم المزارعين وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، ما انعكس إيجابًا على توازن السوق وتوافر السلع بشكل مستمر.

حملات ميدانيه لمتابعة الاسواق

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، تنفيذ حملات6 ميدانية لمتابعة الأسواق وتثبيت الأسعار، وتشجيع المزارعين على توريد منتجاتهم مباشرة إلى الأسواق المحلية لضمان وصول السلع للمستهلك دون وسطاء وبأقل تكلفة ممكنة.
وتؤكد محافظة الوادي الجديد أن استقرار الأسعار الحالي يعكس نجاح سياساتها الزراعية والتنموية، التي جعلت منها واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير الخضر والفاكهة الطازجة للأسواق المحلية على مدار العام.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات

