استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعه حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، مدعومًا بتوافر كميات وفيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع المفتوحة والصوب الزراعية المنتشرة في مراكز المحافظة المختلفة.

وأكد عدد من التجار والمواطنين أن الأسعار تسير في معدلاتها الطبيعية، دون أي زيادات تُذكر، بفضل الجهود المكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية يوميًا بجودة عالية.

أسعار الخضراوات

الطماطم: 20 جنيهًا للكيلو

البطاطس: 20 جنيهًا

البصل: 20 – 25 جنيهًا

الفلفل البلدي: 25 جنيهًا

الملوخية: 20 جنيهًا

الجزر: 20 – 25 جنيهًا

الفاصوليا: 25 – 30 جنيهًا

الباذنجان البلدي: 20 – 25 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم:

العنب: 35 – 40 جنيهًا للكيلو

التين: 35 – 40 جنيهًا

المانجو: 40 – 50 جنيهًا (حسب النوع والحجم)

الكانتالوب: 30 – 40 جنيهًا

التفاح المستورد: 50 – 60 جنيهًا

الكمثرى: 40 – 50 جنيهًا للكيلوجرام

ويُعزى استقرار الأسعار إلى نجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية التي تضمن وفرة الإنتاج على مدار العام، فضلًا عن دور المبادرات القومية في دعم المزارعين وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، ما انعكس إيجابًا على توازن السوق وتوافر السلع بشكل مستمر.

حملات ميدانيه لمتابعة الاسواق

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، تنفيذ حملات6 ميدانية لمتابعة الأسواق وتثبيت الأسعار، وتشجيع المزارعين على توريد منتجاتهم مباشرة إلى الأسواق المحلية لضمان وصول السلع للمستهلك دون وسطاء وبأقل تكلفة ممكنة.

وتؤكد محافظة الوادي الجديد أن استقرار الأسعار الحالي يعكس نجاح سياساتها الزراعية والتنموية، التي جعلت منها واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير الخضر والفاكهة الطازجة للأسواق المحلية على مدار العام.